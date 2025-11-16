Piscina di via del Dos chiusa da 1202 giorni | protesta sotto la pioggia promesse ripetute 13 volte
Nuova mobilitazione davanti alla piscina comunale di via del Dos, chiusa da 1202 giorni. Nonostante la pioggia, sabato mattina si sono radunate circa cinquanta persone tra cittadini, associazioni e rappresentanti politici, per chiedere la riapertura della struttura, considerata un presidio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
