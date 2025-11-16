Piscina di via del Dos chiusa da 1202 giorni | protesta sotto la pioggia promesse ripetute 13 volte
Nuova mobilitazione davanti alla piscina comunale di via del Dos, chiusa da 1202 giorni. Nonostante la pioggia, sabato mattina si sono radunate circa cinquanta persone tra cittadini, associazioni e rappresentanti politici, per chiedere la riapertura della struttura, considerata un presidio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
A Figline la piscina comunale chiusa fino a gennaio: l'utenza insorge. - facebook.com Vai su Facebook
Via del Dos, piscina chiusa da tre anni: «Disabili ignorati» - Ieri mattina il presidio fuori dai cancelli: «Cantù è un’alternativa che non va bene per i casi gravi». Riporta laprovinciadicomo.it
Como, la protesta bipartisan alla piscina di via del Dos. L’appello: “Servono risposte, la disabilità non può essere messa in pausa” - Piscina di via del Dos, a Como: al presidio davanti alla struttura chiusa da tre anni associazioni e forze politiche, ... Secondo espansionetv.it
Piscina di via del Dos chiusa da 1202 giorni: protesta sotto la pioggia, "promesse ripetute 13 volte" - Il Pd Como Sud torna a chiedere la riapertura della struttura riabilitativa comunale. quicomo.it scrive