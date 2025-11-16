Pio Esposito la promessa dell’Inter conquista la Nazionale! Il dato incredibile ed un record da fuoriclasse

Inter News 24 Pio Esposito, nuovo record infranto dal giovane centravanti nerazzurro! Il dato dopo la rete segnata alla Norvegia. Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, continua a sorprendere con la Nazionale italiana. Nella sfida contro la Norvegia a San Siro, il giovane centravanti segna il suo terzo gol in cinque partite, portando l’Italia in vantaggio per 1-0. Questo gol non solo conferma il suo straordinario stato di forma, ma lo rende anche il quarto giocatore più giovane di sempre a raggiungere le tre reti con la maglia azzurra, un’impresa che lo mette al fianco di leggende come Giuseppe Meazza, Mario Corso e Gianni Rivera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito, la promessa dell’Inter conquista la Nazionale! Il dato incredibile ed un record da fuoriclasse

Argomenti simili trattati di recente

Non è una speranza. Non è una possibilità. Per Don Salvatore, rivedere sua figlia è una promessa. #IoSonoRosaRicci, è AL CINEMA. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collab - facebook.com Vai su Facebook

Non è una speranza. Non è una possibilità. Per Don Salvatore, rivedere sua figlia è una promessa. #IoSonoRosaRicci, è AL CINEMA. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. Vai su X

Pio Esposito, una favola a Castellammare - Partendo dall’assist del napoletano Spinazzola fino al diagonale dello stabiese Pio Esposito, per un’Italia che continua a rincorrere il sogno del Mondiale americano. Lo riporta ilmattino.it

Pio Esposito, l'Inter ha il bimbo dei due Mondiali - Pio Esposito ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. corrieredellosport.it scrive

Pio è l'uomo del momento. Azzurri e Inter se lo coccolano - Che giochi dall'inizio o che entri per dare una spallata alla partita, Pio Esposito, per tutti semplicemente Pio, è l'uomo del momento più che l'attaccante del futuro. Riporta ilgiornale.it