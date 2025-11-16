Pio Esposito la promessa dell’Inter conquista la Nazionale! Il dato incredibile ed un record da fuoriclasse

Inter News 24 Pio Esposito, nuovo record infranto dal giovane centravanti nerazzurro! Il dato dopo la rete segnata alla Norvegia. Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, continua a sorprendere con la Nazionale italiana. Nella sfida contro la Norvegia a San Siro, il giovane centravanti segna il suo terzo gol in cinque partite, portando l’Italia in vantaggio per 1-0. Questo gol non solo conferma il suo straordinario stato di forma, ma lo rende anche il quarto giocatore più giovane di sempre a raggiungere le tre reti con la maglia azzurra, un’impresa che lo mette al fianco di leggende come Giuseppe Meazza, Mario Corso e Gianni Rivera. 🔗 Leggi su Internews24.com

