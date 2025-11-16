Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri | Adesso Haaland sa chi è
Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia davanti ad Haaland e fa impazzire i tifosi: “Adesso lo ha conosciuto” Italia avanti con la Norvegia nel big match di San Siro che chiude il girone delle qualificazioni Mondiali. Gli Azzurri hanno sbloccato il match grazie a Pio Esposito. Pio Esposito ancora in gol con la Nazionale (Foto ANSA) – calciomercato.it Alla vigilia della partita, Erling Haaland si è espresso così sul talento dell’ Inter: “Ad essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l’Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l’Inter, è così”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
