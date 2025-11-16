Pio Esposito alla ricerca di una notte da sogno a San Siro Tanta attesa per la prestazione del centravanti dell’Inter

Inter News 24 Pio Esposito cerca il primo centro a San Siro: attesa incredibile dall’Italia intera per il centravanti classe 2005, in forza all’Inter. Con l’infortunio di Moise Kean, questa sera sarà Francesco Pio Esposito a guidare l’attacco dell’Italia insieme a Mateo Retegui nella partita contro la Norvegia. Il giovane attaccante dell’ Inter, che ha appena siglato il suo secondo gol in azzurro contro la Moldavia, ha l’opportunità di vivere una notte speciale. Il sogno di Esposito è quello di segnare il suo primo gol a San Siro, stadio che, per molti, rappresenta il palcoscenico ideale per i momenti più importanti della carriera di un calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito alla ricerca di una notte da sogno a San Siro. Tanta attesa per la prestazione del centravanti dell’Inter

