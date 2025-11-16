Pineto troppo forte | Sviluppo Sud Catania cade 3-0 e spreca un grande vantaggio nel terzo set

Non riesce l’impresa alla Sviluppo Sud Catania, che dopo due vittorie consecutive si arrende nettamente sul campo dell’Abba Pineto. Gli abruzzesi si impongono 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) confermando solidità, organizzazione e soprattutto una battuta devastante, vero marchio della serata.A fare la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quinta contro ottava, per la classifica non ci sono dubbi: Pineto-Carpi di sabato 15 novembre è uno scontro playoff. «E’ ancora presto, sicuramente stiamo facendo un buon percorso, cerchiamo di lavorare per proseguire così – smorza i toni il tecnico del Carpi. - facebook.com Vai su Facebook

Pineto troppo forte: Sviluppo Sud Catania cade 3-0 e spreca un grande vantaggio nel terzo set - A fare la differenza è stato in particolare l’estone Allik, autore di una lunga serie di servizi vincenti che ha spezzato l’equilibrio nel secondo set e ribaltato clamorosamente l’inerzia del terzo, q ... Scrive cataniatoday.it

Aversa e Pineto difendono il primato contro Ravenna e Brescia - Le due capolista a punteggio pieno dopo tre giornate chiamate ad impegni non semplici. Segnala tuttosport.com

DIRETTA/ Pineto Perugia (risultato finale 3-0): la chiude Marrancone! (Serie C, oggi 19 ottobre 2025) - Le due squadre mostrano anche un contrasto nel ritmo partita: il Pineto segna soprattutto nei finali (44% dei gol dopo il 75’), mentre il Perugia si accende a inizio ripresa (48% tra 45’ e 65’). Scrive ilsussidiario.net