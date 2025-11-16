PierC fa vibrare l'arena di X Factor 2025 con E tu… di Baglioni
Il classico di Claudio Baglioni diventa il vestito perfetto per il cantante piemontese, che affronta il quarto Live Show di X Factor 2025 con eleganza e forza. Solo piano e voce all’inizio, poi un crescendo che esplode in pura potenza vocale: PierC, della squadra di Francesco Gabbani, non sbaglia una nota e regala un’interpretazione magistrale di uno dei brani più iconici della musica italiana. Giudizi negativi? Impossibili. E la prossima settimana sentiremo il suo inedito. X Factor 2025: dove vedere le puntate (anche in chiaro). I Live Show vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sono sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. 🔗 Leggi su Amica.it
