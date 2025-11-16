Pianese sfortunata Pontedera cinico | al Mannucci finisce 2-0
Pontedera, 16 novembre 2025 – Trasferta amara per la Pianese che a Pontedera gioca una buona gara, tenendo per larghi tratti anche il pallino del gioco ma in mano ma cedendo ai più concreti granata con un gol per tempo. Buona la partenza dei bianconeri, che al 3' Bellini ci prova: il tiro termina di poco alto. Al 16' arriva un'altra occasione: Simeoni imbuca per Bellini, che calcia ma trova Biagini e bloccare la palla. La Pianese continua a provarci: Sodero lancia Bellini, che entra in area e calcia, ma il tiro viene murato. Il Pontedera si rende pericoloso per la prima volta al 27': prima con un'azione insistita respinta dalla difesa bianconera, poi con il tiro al volo di Vitali, che col piede debole costringe Filippis a un grande intervento.
