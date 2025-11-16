per il futuro del portiere. Genova chiama, e per Mattia Perin quel richiamo ha il sapore dolce-amaro della nostalgia e dell’opportunità. Il capoluogo ligure non è una città qualunque per il portiere di Latina: è il luogo dove è diventato uomo e calciatore, un porto sicuro che non ha mai smesso di aspettare le sue vele migliori. Oggi, all’alba dei 34 anni e con un contratto che lo lega alla Juventus fino al giugno 2027, Perin si trova a un bivio esistenziale e professionale: accettare il ruolo di eterno secondo o rimettersi in gioco da protagonista?La realtà del campo a Torino è chiara e non ammette repliche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin può lasciare la Juventus a gennaio? Quel tecnico di Serie A lo vuole con sé e lo ha chiamato. Lo scenario