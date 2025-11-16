Perché francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice

Jumptheshark.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

problemi fisici e decisione di ritiro da ballando con le stelle. La recente ottava puntata di Ballando con le stelle ha riservato un evento inaspettato: il ritiro di Francesca Fialdini, tra le concorrenti più apprezzate di questa stagione. La conduttrice romana, in precedenza colpita da un infortunio al piede, ha annunciato in diretta la sua temporanea uscita dalla gara, a causa di un nuovo grave problema di natura fisica, una frattura scomposta di tre costole. motivi e dettagli del ritiro di Francesca Fialdini. le cause fisiche e la diagnosi. Francesca Fialdini ha spiegato nel dettaglio le ragioni della sua decisione: «Il piede, che mi aveva già costretto a ballare su una gamba sola, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo sono sopraggiunte tre costole rotte con fratture scomposte ». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

perch233 francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice

© Jumptheshark.it - Perché francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice

Approfondisci con queste news

perch233 francesca fialdini ritiraFrancesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria - La conduttrice si ritirata da Ballando a causa di un infortunio alle costole, ma potrà tentare il ripescaggio tra settimane come fece la Costamagna nel 2022. Come scrive libero.it

perch233 francesca fialdini ritiraFrancesca Fialdini si ritira da Ballando con le stelle: “Ho tre costole fratturate”/ Ma c’è un’ultima chance - Francesca Fialdini ha annunciato il suo ritiro da Ballando con le stelle 2025 in diretta: la conduttrice colpita da un nuovo infortunio ... Segnala ilsussidiario.net

perch233 francesca fialdini ritiraFrancesca Fialdini lascia (per ora) Ballando con le stelle: «Non c'è scelta, ho tre costole rotte» - Francesca Fialdini si ferma nel suo percorso a Ballando con le stelle: non può proseguire con queste condizioni di salute. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Francesca Fialdini Ritira