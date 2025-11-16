Perché francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice

problemi fisici e decisione di ritiro da ballando con le stelle. La recente ottava puntata di Ballando con le stelle ha riservato un evento inaspettato: il ritiro di Francesca Fialdini, tra le concorrenti più apprezzate di questa stagione. La conduttrice romana, in precedenza colpita da un infortunio al piede, ha annunciato in diretta la sua temporanea uscita dalla gara, a causa di un nuovo grave problema di natura fisica, una frattura scomposta di tre costole. motivi e dettagli del ritiro di Francesca Fialdini. le cause fisiche e la diagnosi. Francesca Fialdini ha spiegato nel dettaglio le ragioni della sua decisione: «Il piede, che mi aveva già costretto a ballare su una gamba sola, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo sono sopraggiunte tre costole rotte con fratture scomposte ». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

