Passaporti si cambia | al via la nuova modalità di pagamento
A breve il rilascio dei passaporti sarà possibili con nuove modalità di pagamento. A decorrere dall'1 dicembre infatti il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a 42,70 euro, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale, ma i cittadini che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
