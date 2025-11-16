Partita chiave Recanatese all’attacco di un Chieti frastornato

Il fato, il destino, chiamatelo come volete, oppure la sorte concede alla Recanatese la possibilità di giocare una partita determinante come quella odierna con il Chieti, contro un avversario nel pieno di gravissime turbolenze societarie che si stanno ripercuotendo inevitabilmente anche dal lato tecnico. Quale squadra i giallorossi si troveranno di fronte è, al momento, un’incognita assoluta: anzitutto perché occorrerà vedere quali e quanti giocatori risponderanno alle convocazioni di Massimo Silva e poi dovrà essere verificato l’atteggiamento di chi scenderà effettivamente in campo che potrebbe anche non avere tutta quella voglia di impegnarsi vista la situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

