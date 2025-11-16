Papa Leone ai governi | Ascoltate il grido dei poveri
CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone chiede ai responsabili del mondo di “ascoltare il grido dei poveri”: “Oggi soprattutto gli scenari di guerra, presenti purtroppo in diverse regioni nel mondo, sembrano confermarci in uno stato di impotenza. Ma la globalizzazione dell’impotenza nasce da una menzogna – ha detto Leone XIV nell’omelia della messa per la Giornata mondiale dei poveri -, dal credere che questa storia è sempre andata così e non potrà cambiare. Il Vangelo, invece, ci dice che proprio negli sconvolgimenti della storia il Signore viene a salvarci. E noi, comunità cristiana, dobbiamo essere oggi, in mezzo ai poveri, segno vivo di questa salvezza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Il #Giubileo dei poveri. "Ascoltate il loro grido, non c'è pace senza giustizia" dice #Papa Leone ai governanti. Poi il pranzo con i più bisognosi, tra loro anche una rappresentanza della comunità transessuale. - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV propone una scienza che, mentre conta gli anni-luce, allena lo sguardo dell'essere umano a stare di fronte al mistero. Con il cannocchiale dell'educazione L'editoriale di Luca Peyron buff.ly/RbLaGek Vai su X
Appello del papa ai governi: “ascoltate il grido dei poveri”. Pranzo a San Pietro per 1300 di loro - A sorpresa il pontefice è uscito a salutare i 12mila indigenti che non sono riusciti ad entrare nella basilica ... Scrive tg.la7.it
Papa Leone ai governi: “Ascoltate il grido dei poveri” - Papa Leone chiede ai responsabili del mondo di "ascoltare il grido dei poveri": "Oggi soprattutto gli scenari di guerra, presenti ... Segnala lopinionista.it
Papa: “Ascoltate il grido dei poveri” - Nel corso della Messa del Giubileo dei Poveri, Papa Leone XIV ha rivolto un appello ai leader mondiali: “Non c’è pace senza giustizia, e i poveri ce lo ricordano con il loro grido spesso soffocato”. Da ilmetropolitano.it