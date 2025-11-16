Papa Leone ai governi | Ascoltate il grido dei poveri

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone chiede ai responsabili del mondo di “ascoltare il grido dei poveri”: “Oggi soprattutto gli scenari di guerra, presenti purtroppo in diverse regioni nel mondo, sembrano confermarci in uno stato di impotenza. Ma la globalizzazione dell’impotenza nasce da una menzogna – ha detto Leone XIV nell’omelia della messa per la Giornata mondiale dei poveri -, dal credere che questa storia è sempre andata così e non potrà cambiare. Il Vangelo, invece, ci dice che proprio negli sconvolgimenti della storia il Signore viene a salvarci. E noi, comunità cristiana, dobbiamo essere oggi, in mezzo ai poveri, segno vivo di questa salvezza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

