Pallanuoto il Telimar sfiora la vittoria con il Cn Posillipo ma si arrende ai rigori

Palermotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Telimar sfiora l’impresa contro il CN Posillipo, ma cede ai rigori dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, nell’ottava giornata del Campionato di Serie A1 maschile finisce 10-10 dopo i quattro tempi regolamentari e 12-13 ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Pallanuoto, il TeLiMar parte forte ma la Canottieri vince alla Scandone - Adesso è necessario resettare la mente in vista della delicata sfida di sabato prossimo a Terrasini contro ... Riporta livesicilia.it

Posillipo-Pallanuoto Trieste 13-11 Porzio: «Felice per la Vittoria, ancora grande rabbia per Salerno» - 11, nel match valevole per la quarta giornata del Campionato di Serie A1, disputato questo ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Telimar Sfiora Vittoria