Pallanuoto il Telimar sfiora la vittoria con il Cn Posillipo ma si arrende ai rigori
Il Telimar sfiora l’impresa contro il CN Posillipo, ma cede ai rigori dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, nell’ottava giornata del Campionato di Serie A1 maschile finisce 10-10 dopo i quattro tempi regolamentari e 12-13 ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
