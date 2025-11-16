Pallanuoto A2 maschile debutto interno felice per la Evomet Vela Ancona | Bergamo battuta 19-11
ANCONA – Sorride la Evomet Vela Ancona che alla prima in casa alla piscina del Passetto, sempre a porte chiuse, affronta e supera l’ostacolo Bergamo. Non senza soffrire, però, perché dopo due tempi in cui mette in chiaro le proprie intenzioni, la squadra di coach Pieroni, anche lui all’esordio in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Causa allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile nell'intera Liguria, la partita valida per il campionato di serie A1 maschile tra Rn Savona e Pallanuoto Trieste si disputerà alle ore 10.30 di domenica 16 novembre. #ondacheunisce - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona al debutto casalingo stagionale contro Bergamo - Un bel banco di prova per la rinnovata squadra anconetana nel confronto tra due squadre a zero punti, dopo la prima persa dai dorici a Milano contro la Metanopoli e la sconfitta interna di misura pati ... Da anconatoday.it
Pallanuoto A2 maschile, comincia il campionato: la Evomet Vela Ancona debutta in trasferta a Milano - Per i dorici, che hanno concluso la scorsa stagione con i playoff, subito un match per capire il potenziale di una squadra molto rinnovata ... Scrive today.it
Pallanuoto serie A2 maschile, la Evomet Vela ko a Milano con un quarto tempo da cancellare - 15 per i padroni di casa un match che ha assunto i contorni di sagra del gol: tanto rammarico per i dorici che non sono riusciti a gestire un vantaggio di due reti nel finale crollando nei ... Secondo today.it