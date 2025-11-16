Pagelle Italia Norvegia | notte fonda a San Siro tra gli Azzurri si salva davvero solo Pio Esposito Locatelli… VOTI
di Luca Fioretti Pagelle Italia Norvegia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Serata da incubo per l’ Italia di Gennaro Gattuso, che chiude nel modo peggiore il suo girone di qualificazione ai Mondiali 2026. A San Siro, la Norvegia domina e travolge gli Azzurri soprattutto nel secondo tempo con un umiliante 1-4, un risultato che spegne ogni residua speranza di qualificazione diretta (già flebile) e condanna l’ Italia ai playoff di marzo nel modo più doloroso. La prestazione della squadra è stata disastrosa, come confermano le pagelle impietose: un crollo verticale che ha coinvolto quasi tutti i reparti, dal portiere all’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
