Padova l' ex don Luca Favarin e la sua nuova vita | Sono innamorato ora sogno un figlio

L'ex sacerdote racconta l'addio alla Chiesa, la relazione con una donna che lavora nel sociale e il rapporto ormai distante con la Diocesi di Padova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, l'ex don Luca Favarin e la sua nuova vita: "Sono innamorato, ora sogno un figlio"

Argomenti simili trattati di recente

Padova. Fino al 2022 era don Luca, ecco la sua seconda vita. Il racconto - facebook.com Vai su Facebook

«Io, ex prete ho trovato l’amore e ora sogno un figlio», Luca Favarin: la mia vita è rinata - Nel caso di Luca Favarin – “don” fino a tre anni fa – non si tratta poi neanche di un amore qualsiasi, ma di quello verso Dio. Scrive ilgazzettino.it

Padova, l'ex don Luca Favarin e la sua nuova vita: "Sono innamorato, ora sogno un figlio" - Un tempo don Luca, oggi semplicemente Luca Favarin, l'ex sacerdote che si era fatto conoscere per l'impegno nei diritti civili, nell'accoglienza dei migranti e nei progetti di reinserimento dei detenu ... Secondo msn.com

Luca Favarin dopo lo stupro all'Allegri: «Quell'area è un colabrodo. E ora i migranti si sentono etichettati» - L'ha contraddistinto nella sua lunga esperienza da prete e continua a distinguerlo oggi nella sua seconda vita. Riporta ilgazzettino.it