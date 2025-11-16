Ostuni e Mesagne rispondono colpo su colpo e vincono d’autorità | il campionato s’infiamma
MESAGNEOSTUNI - Continua il testa a testa in classifica tra Mesagne e Ostuni nel campionato di Promozione girone B. Impegni sulla carta non complicati per entrambe le formazioni, che nel corso dell’undicesima giornata si sono imposte nei rispettivi match casalinghi. Ennesima sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
