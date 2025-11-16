Oscar dimesso dall'ospedale cinque giorni dopo lo svenimento | cosa succederà adesso con il San Paolo

Oscar torna a casa dopo il ricovero in ospedale a causa di uno svenimento durante le visite mediche: valuta il futuro con la sua famiglia, potrebbe anche ritirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

