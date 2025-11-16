Orgogliosi di te L' omaggio di Giorgia Meloni al campione Sinner
Appena dopo la vittoria delle Atp Finals d a parte di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in una gara memorabile che farà la storia di questo sport, la premier Giorgia Meloni ha reso onore al giocatore italiano con un post sui social. " Orogliosi di te. Campione ", ha scritto la presidente del Consiglio postando una foto del fresco campione di tennis. Il tributo del mondo politico. Dopo Giorgia Meloni è arrivato il tributo del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha postato su X una foto di Jannik Sinner scrivendo " Il Maestro è ancora lui! ". Poco dopo ecco il commento social del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la vittoria alle Atp Finals di tennis di Torino con la pubblicazione di una foto con l'indice della mano destra sull'orecchio per ascoltare l'esultanza dell'Inalpi Arena e con la racchetta alzata nella mano sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
