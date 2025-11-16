Ora legale tutto l’anno il Parlamento apre il dossier | 352 mila firme e la spinta europea riaccendono il dibattito I benefici e i risparmi

L’idea di abolire il cambio tra ora solare e ora legale torna al centro della discussione in Italia. Dopo che oltre 350 mila cittadini hanno firmato una petizione online a favore di un orario estivo stabile tutto l’anno, anche la Camera dei Deputati si prepara a esaminare la questione. L’interesse non è solo nazionale: in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha recentemente rilanciato il tema a livello europeo, definendo il cambio d’ora «senza senso» e spingendo la Commissione Ue a riaprire la riflessione su una decisione rimasta congelata per anni. Il via alla Camera: il 17 novembre parte l’iter ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

