Oltre 2mila iscritti e atleti da tutti il mondo per la mezza maratona di Palmanova

Udinetoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte il conto alla rovescia per la 23ª Mezza Maratona “Città di Palmanova”, in programma domenica 23 novembre 2025 sui classici 21,097 km con partenza e arrivo in Piazza Grande. Le iscrizioni, aperte fino al 19 novembre, superano già quota 2.200, con partecipanti da 14 regioni italiane e da 24. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

oltre 2mila iscritti atletiOltre 700 atlete da tutto il mondo. E sul podio c’è pure un’italiana - L’edizione 2025 del Mondiale ha visto in cabina di regia la Federazione internazionale Posa (Pole Sports & Arts World Federation), con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione ... Da msn.com

Un weekend di ’Ascolimpiadi’. Protagonisti oltre 2mila atleti - Un intero fine settimana all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori che lo rendono un pilastro fondamentale per la crescita individuale e collettiva. Secondo ilrestodelcarlino.it

oltre 2mila iscritti atletiMaratona di Palermo, oltre tremila iscritti - "Raggiungere e superare i 3000 iscritti è un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre 2mila Iscritti Atleti