Nuovo ponte sul fiume Sisto ok al progetto Ecco i prossimi passi
Buone notizie a Terracina dove, dopo le verifiche necessarie, è stato approvato dalla dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto, che dunque ora è cantierabile.Dopo questo passaggio si prevede a brevissimo una nuova. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
