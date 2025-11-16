Nuova bretella a Isola della Scala pronti a partire i lavori di completamento

Inizieranno lunedì 17 novembre, per terminare sabato 29, i cantieri per completare l’innesto della nuova bretella tra la Sp 21 e la Sp 24, nel Comune di Isola della Scala.Durante i lavori, via Tavole di Casalbergo (Sp 21) verrà chiusa al traffico dall’incrocio con via Santo Stefano fino all’area. 🔗 Leggi su Veronasera.it

