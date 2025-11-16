Nunzia Cappitelli trovata morta in casa a Napoli aveva presentato due denunce per stalking | tutte le piste
Morte di Nunzia Cappitelli a Napoli, la donna aveva sporto denuncia per stalking nei confronti di due uomini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
NUNZIA È STATA TROVATA MORTA IN CASA CON UNA FERITA ALLA TESTA Si chiamava Nunzia Cappitelli, aveva 51 anni, ed è stata trovata senza vita quest’oggi all’interno di un’abitazione nel quartiere Piscinola, a Napoli. Il corpo presentava - facebook.com Vai su Facebook
Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a Marianella, Napoli. La scena presenta ancora molti punti oscuri: la donna è a terra con una ferita alla testa, vicino a cocci di una bottiglia rotta, e le due porte erano chiuse ma apribili. N Vai su X
Donna trovata morta a Napoli, le indagini seguono tutte le piste. Aveva denunciato due persone per stalking - Nunzia Cappitelli, 51enne, è deceduta in casa per un colpo alla testa. ansa.it scrive
Napoli, donna trovata morta in casa a Piscinola: il giallo dei due uomini denunciati per stalking - C’è silenzio davanti casa di Nunzia Cappitelli il giorno dopo il misterioso ritrovamento del suo corpo senza vita nel soggiorno del bilocale dove abitava da sola. Scrive ilmattino.it
Nunzia Cappitelli: morta a Napoli/ Si indaga su due stalker: li aveva denunciati negli ultimi mesi - Nunzia Cappitelli, trovata morta in casa a Napoli: la 51enne aveva sporto due denunce per stalking contro altrettanti uomini ... Si legge su ilsussidiario.net