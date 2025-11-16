Nunzia Cappitelli trovata morta in casa a Napoli aveva presentato due denunce per stalking | tutte le piste

Notizie.virgilio.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morte di Nunzia Cappitelli a Napoli, la donna aveva sporto denuncia per stalking nei confronti di due uomini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Donna trovata morta a Napoli, le indagini seguono tutte le piste. Aveva denunciato due persone per stalking - Nunzia Cappitelli, 51enne, è deceduta in casa per un colpo alla testa.

nunzia cappitelli trovata mortaNapoli, donna trovata morta in casa a Piscinola: il giallo dei due uomini denunciati per stalking - C’è silenzio davanti casa di Nunzia Cappitelli il giorno dopo il misterioso ritrovamento del suo corpo senza vita nel soggiorno del bilocale dove abitava da sola. Scrive ilmattino.it

nunzia cappitelli trovata mortaNunzia Cappitelli: morta a Napoli/ Si indaga su due stalker: li aveva denunciati negli ultimi mesi - Nunzia Cappitelli, trovata morta in casa a Napoli: la 51enne aveva sporto due denunce per stalking contro altrettanti uomini ... Si legge su ilsussidiario.net

