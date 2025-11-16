Notae show a Milano Trapani fa il colpo al Forum A Varese il derby con Cantù Brescia resta in vetta
La guardia Usa dei siciliani segna 26 punti e trascina ai suoi a un colpo storico. La Germani passa a Napoli con 24 di Della Valle. Ok anche Sassari e Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Il big match di questa giornata LBA Unipol Corporate va alla Trapani Shark, con un’ottima prestazione di Jd Notae (26 pts) Per i padroni di casa dell’ Olimpia Milano miglior marcatore Brooks con 18 punti #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Notae show a Milano, Trapani fa il colpo al Forum. A Varese il derby con Cantù. Brescia resta in vetta - La guardia Usa dei siciliani segna 26 punti e trascina ai suoi a un colpo storico. Lo riporta msn.com
Olimpia Milano-Trapani Shark 80-86, JD Notae impazza e affonda l'Armani con 26 punti - Trascinata dai 26 punti di JD Notae (massimo in carriera sfiorato), la Trapani Shark infila il quarto successo consecutivo ... Riporta eurosport.it
Notae trascina la Trapani Shark: impresa a Milano, Olimpia battuta 86-80 - Trascinata da uno straripante JD Notae, autore di 26 punti e a un passo dal suo massimo in carriera, ... Lo riporta itacanotizie.it