Notae show a Milano Trapani fa il colpo al Forum A Varese il derby con Cantù Brescia resta in vetta

Gazzetta.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia Usa dei siciliani segna 26 punti e trascina ai suoi a un colpo storico. La Germani passa a Napoli con 24 di Della Valle. Ok anche Sassari e Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

