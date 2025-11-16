Non ha influito sul risultato

2025-11-10 12:50:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: IL lazio cadde davanti all’I dell’Inter Milano L’ultimo giorno del Serie A e l’allenatore della squadra romana, Maurizio Sarri Ha colpito bene l’arbitro della partita Gianluca Manganiello, dopo la partita: “Non vedo nessun arbitro all’altezza, nemmeno quello di stasera. Spero che il Serie A può contare su arbitri stranieri; devono essere assunti temporaneamente.” La dinamica è comune giorno dopo giorno in tutti i campionati europei, ciò che non lo è stata altrettanto è la reazione della Lazio, che ha diramato un comunicato smentindo Sarri sottolineando che l’arbitro non ha influenzato la sconfitta della squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Massimo #Mauro si è espresso in modo critico su #Saelemaekers ? Il giornalista ha contestato al belga l’atteggiamento nel secondo tempo che è influito sul risultato Cosa ne pensate Dichiarazioni complete sul nostro sito, link nelle storie - facebook.com Vai su Facebook

