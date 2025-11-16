Nole | ladri svaligiano le case di due cugine una trova l’altra morta a 88 anni dopo il furto

Torinotoday.it | 16 nov 2025

A Nole, una donna di 88 anni è stata trovata morta dalla cugina (87 anni) all’interno della sua abitazione, in via Circonvallazione 74. Poco prima, le case di entrambe le donne, una attigua all’altra, erano state svaligiate dai ladri. È successo nella serata di ieri, 15 novembre.La chiamata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

