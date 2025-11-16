No taser alla locale | Posizione ideologica test anche in comuni di centro-sinistra

“Ennesima presa di posizione ideologica sul taser”. Così il Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), ma anche l'opposizione. Il sindacato si rivolge direttamente all'assessora alla sicurezza, Matilde Madrid che ieri ha presentato la dotazione di bodycam e di giubbotti antiproiettile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

