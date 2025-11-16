Niuiorcherubini Jovanotti lancia il nuovo disco e un tour mondiale

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, annuncia per il 2026 un nuovo album "Niuiorcherubini" e un tour mondiale nei festival, seguito da sette grandi party in Italia, segnando il suo ritorno dopo il grave infortunio. Il progetto, presentato dall'artista come "un disco perfetto nel suo essere imperfetto", nasce da sessioni newyorchesi in uno studio analogico con nastro 16 piste anni Sessanta. Jovanotti ha coinvolto musicisti di Brooklyn, Queens e Harlem tramite social network e contatti, intendendo inizialmente solo raccogliere idee. "Ogni giorno sentivo che nascevano delle cose che non erano degli appunti, ma erano proprio delle canzoni finite, anche un po' imperfette, con degli errori belli, degli errori vivi", ha spiegato.

