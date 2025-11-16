Nel furgone porta bombe carta e Palloni di Maradona ma il corriere non lo sapeva | il cratere dopo l’esplosione – Il video
Quando gli artificieri della polizia hanno fatto brillare tutti quei botti per Capodanno, la voragine che si è creata aveva un diametro di oltre cinque metri. Nel carico affidato a comuni corrieri di spedizione non mancavano anche i famigerati «Palloni di Maradona». Un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali, per oltre 255 chilogrammi di esplosivo e un valore di mercato stimato in oltre 25mila euro, spedito a Catania tramite un ignaro corriere, è stato sequestrato dalla polizia. A fare scattare l’allarme è stato un dipendente dell’azienda di spedizione che in alcune scatole in cartone danneggiate ha visto scritte riferibili a fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Milano, 87enne travolto e ucciso da un pirata della strada: trovato il furgone. Era in via Crema, in zona Porta Romana, gli agenti saprebbero il nome dell'uomo che lo guidava. LEGGI QUI: https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2025/11/travolto-e-ucciso-da- - facebook.com Vai su Facebook
Nel furgone porta bombe carta e «Palloni di Maradona», ma il corriere non lo sapeva: il cratere dopo l’esplosione – Il video - Il tutto spedito con un comune di corriere, che trasportava ignaro il carico pericolosissimo ... Si legge su open.online
Un carico di 1.500 bombe carta spedito a Catania tramite corriere: intercettato e sequestrato - 500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale ed internazionale, ... Segnala catanianews.it
Salento, droga e bombe carta: due arresti della Polizia - Due arresti della polizia a Taurisano, nell’ambito di un’operazione congiunta finalizzata al contrasto del traffico illecito di stupefacenti e della detenzione di ... Riporta msn.com