Nel furgone porta bombe carta e Palloni di Maradona ma il corriere non lo sapeva | il cratere dopo l’esplosione – Il video

Quando gli artificieri della polizia hanno fatto brillare tutti quei botti per Capodanno, la voragine che si è creata aveva un diametro di oltre cinque metri. Nel carico affidato a comuni corrieri di spedizione non mancavano anche i famigerati «Palloni di Maradona». Un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali, per oltre 255 chilogrammi di esplosivo e un valore di mercato stimato in oltre 25mila euro, spedito a Catania tramite un ignaro corriere, è stato sequestrato dalla polizia. A fare scattare l’allarme è stato un dipendente dell’azienda di spedizione che in alcune scatole in cartone danneggiate ha visto scritte riferibili a fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Open.online