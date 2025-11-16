NBA | l’inchiesta scommesse si sviluppa e allarga

Sta proseguendo su diversi livelli di profondità il caso scommesse che ha sconvolto l'intera NBA a partire dagli arresti di Terry Rozier, Chauncey Billups e non solo. In particolare, adesso sta emergendo un giro che la stessa lega professionistica vuole verificare intorno al cerchio stretto di LeBron James, che si lega inestricabilmente ai Los Angeles Lakers. In particolare, la questione ruota attorno prima di tutto a Damion Jones, che avrebbe ricevuto dalla superstar gialloviola alcune informazioni riservate e con quelle avrebbe fondamentalmente guadagnato attraverso i giri di scommesse illegali.

