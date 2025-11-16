navifut il mouse che si usa col piede e risolve un problema che in pochi conoscono come funziona e quanto costa

A volte basta cambiare prospettiva per aprire scenari completamente nuovi. È quello che hanno pensato i creatori di NaviFut, un dispositivo che ridefinisce il concetto stesso di mouse spostandolo dalla scrivania al pavimento. Non si tratta di un esperimento da laboratorio o di un prototipo per pochi eletti: NaviFut è un mouse da piede pensato per il grande pubblico, compatibile con Windows, Mac e Linux, che si propone come alternativa concreta alla periferica tradizionale. L’idea può sembrare bizzarra a prima vista, ma nasce da necessità reali e tangibili. NaviFut si rivolge principalmente a tre categorie di utenti: persone con disabilità che faticano a controllare un mouse con le mani, chi soffre di tunnel carpale o vuole prevenirlo, e chiunque desideri estendere l’interazione con il computer anche agli arti inferiori, sia per produttività che per gaming. 🔗 Leggi su Screenworld.it

