Natale a Salerno Torrione Eventi presenta gli alberelli all’uncinetto di Antonella
La magia del Natale vive nei dettagli, soprattutto quando nascono dalle mani di una vera maestra dell’uncinetto. E così l’associazione Torrione Eventi APS, da sempre impegnata nella valorizzazione e nel sostegno dell’artigianato locale, presenta le creazioni di una talentuosa artigiana di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
A #Salerno si respira aria di #Natale con l'accensione delle #lucidartista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che durerà fino al 1 febbraio 2026. Si tratta di una edizione, la 20esima, arricchita di nuove installazi - facebook.com Vai su Facebook
Turismo a Salerno, il Natale delle luci: «Una stagione di eventi» - Vivere la magia del Natale all'interno del complesso monumentale di Santa Sofia o fare shopping per le strade del centro prima delle festività accompagnati da un tappeto jazz o ancora ascoltare il ... ilmattino.it scrive
Concerti ed eventi di Natale 2024: da Milano a Napoli, le iniziative da non perdere - Il 25 dicembre è il centro di gravità del periodo delle feste, un momento in cui la famiglia si riunisce attorno a un pranzo luculliano e si concede la gioia della tradizione. Secondo gazzetta.it
A Salerno, per Natale, concerti jazz e fiabe per bambini - Inizia il conto alla rovescia per l'accensione di Luci d'Artista e, con essa, la rassegna di eventi in città. ansa.it scrive