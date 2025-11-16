Natale 2025 ad Angri | si illumina la Ruota Panoramica aperti i mercatini

Tanta curiosità, ieri sera, ad Angri, dove nella centralissima Piazza Doria sono stati inaugurati, dal sindaco Cosimo Ferraioli, i mercatini di Natale ed è stata accesa la Ruota Panoramica ai piedi di Palazzo Doria. E proprio la Ruota Panoramica quest’anno si caratterizza con nuovi giochi di luce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

