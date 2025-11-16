Nargiso | a Torino è il vero Jannik Risposta al top e servizio ritrovato L’imprevedibilità è la nuova forza
Diego Nargiso, un soldino per il suo favorito al titolo di Maestro. "Jannik al 51 per cento". Solo un punto in più di Alcaraz? "Quando un giocatore arriva in finale è perché ha del merito. Carlitos ha riconquistato il numero 1 al mondo, ha fatto grossi passi avanti su una superficie che normalmente non tira fuori il meglio di lui, e ha migliorato il suo approccio mentale: più sorriso e poche lamentele". Torino si prepara all’ultimo atto ’blockbuster’ delle Atp Finals, l’ex uomo Davis e oggi commentatore tv è il primo a cogliere le impressioni a caldo post match di giocatori con le interviste a bordo campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Con il rettore Stefano Corgnati ci siamo sfidati in una bellissima partita di pickleball sul campo allestito al Politecnico di Torino insieme ai campioni Diego Nargiso, Àlex Corretja e Flavia Pennetta nell’ambito degli eventi collaterali alle ATP. Mens sana in corpor - facebook.com Vai su Facebook
Al Politecnico il tennista Nargiso manager dello sport: “Ora più sostegno agli studenti atleti” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X