Napoli piazza Dante si colora con la festa delle comunità straniere
“Da Napoli parte un bellissimo messaggio di integrazione e di pace, di costruzione di un modello di società che sa vivere integrandosi e contaminandosi mescolando la bellezza della diversità che è al tempo stesso ricchezza e un grande investimento per il futuro”. Sono le parole di Antonio Marciano, componente della Direzione regionale del Partito Democratico, che ha partecipato insieme al consigliere aggiunto del Comune di Napoli Savary Ravendra Jeganesan e al Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, alla manifestazione multiculturale promossa dalle comunità di Srylanka, Bangladesh, Filippine, Santo Domingo insieme a quelle degli altri migranti che ha visto piazza Dante accendersi con i colori di canti e balli delle comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Napoli, Piazza Plebiscito GIURAMENTO CADETTI SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA ? Oltre 60 allievi del 238 Corso #Nunziatella oggi hanno gridato “lo giuro” ed assunto un impegno morale con la Difesa, con le Istituzioni e con l’ #Italia. Nel solco del - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Piazza Plebiscito GIURAMENTO CADETTI SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA ? Oltre 60 allievi del 238 Corso #Nunziatella oggi hanno gridato “lo giuro” ed assunto un impegno morale con la Difesa, con le Istituzioni e con l' #Italia. Nel solco del Vai su X
Napoli, piazza Dante si colora con la festa delle comunità straniere - (LaPresse) "Da Napoli parte un bellissimo messaggio di integrazione e di pace, di costruzione di un modello di società che sa vivere integrandosi ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Napoli, flash-mob Free Assange per giornalisti uccisi a Gaza - A Napoli, in piazza Dante, il movimento Free Assange ha disegnato oltre 200 sagome per commemorare i giornalisti uccisi a Gaza dall’inizio dell’invasione israeliana. Segnala tg24.sky.it
A Napoli sagome bianche in piazza Dante per i 200 giornalisti uccisi a Gaza - Sagome bianche tracciate sulla pavimentazione di Piazza Dante a Napoli, per ricordare gli oltre 200 giornalisti morti nella Striscia di Gaza durante l'offensiva militare di Israele, iniziata l'8 ... Come scrive fanpage.it