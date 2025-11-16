“Da Napoli parte un bellissimo messaggio di integrazione e di pace, di costruzione di un modello di società che sa vivere integrandosi e contaminandosi mescolando la bellezza della diversità che è al tempo stesso ricchezza e un grande investimento per il futuro”. Sono le parole di Antonio Marciano, componente della Direzione regionale del Partito Democratico, che ha partecipato insieme al consigliere aggiunto del Comune di Napoli Savary Ravendra Jeganesan e al Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, alla manifestazione multiculturale promossa dalle comunità di Srylanka, Bangladesh, Filippine, Santo Domingo insieme a quelle degli altri migranti che ha visto piazza Dante accendersi con i colori di canti e balli delle comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, piazza Dante si colora con la festa delle comunità straniere