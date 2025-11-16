Napoli Lang può partire a gennaio | già deciso chi arriva al suo posto

In un clima decisamente poco sereno, il Napoli non perde tempo e già pensa al mercato di gennaio. I campioni d'Italia vogliono chiudere per qualche colpo Scudetto, andando a colmare quelle che sono state le lacune in questi primi mesi di stagione. Tra le principali c'è l'attacco, con il futuro di Noa Lang più incerto che mai. Non è da escludere l'addio già nella prossima sessione di mercato. Per rimpiazzare l'olandese, sarà affondo per una vecchia conoscenza della Serie A: Federico Chiesa. Lang, possibile addio a gennaio: pronto l'affondo del Napoli su Chiesa. Del rapporto tutt'altro che idilliaco tra Conte e Lang si è già parlato abbastanza.

Inutile negarlo, il sostituto di Kvaratskhelia non è mai approdato a Napoli. Non lo è era Neres, non potrà esserlo Noa Lang.

48'- Cambio per noi: Lang Neres #LecceNapoli 0-0

Koeman: "Lang mi ha detto che a Napoli non ha toccato un pallone in 28 giorni di ritiro" - Ronald Koeman parla di Noa Lang e del suo impiego con la maglia del Napoli: il CT rivela che l'ex PSV non ha toccato un pallone per 28 giorni

Napoli, dov'è Conte? Tecnico assente all'allenamento, intanto il malumore di Lang contagia il c.t. dell'Olanda

Noa Lang non trova spazio con l'Olanda: 90' in panchina. Lobotka in campo tutta la partita - Convocato da Ronald Koeman per le partite contro Polonia e Lituania, l'esterno offensivo del Napoli ha passato tutta la partita ad assistere a