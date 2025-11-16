Napoli è caccia al centrocampista | addirittura cinque nomi sulla lista
I pesanti infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, non lasciano altre scelte al Napoli: a gennaio sarà obbligatorio acquistare un centrocampista. I campioni d’Italia hanno la coperta cortissima in mezzo al campo, un reparto che ritenere importante per Antonio Conte è dire poco. Da qualche giorno è, dunque, partito il casting di Manna con addirittura ben cinque profili messi sotto osservazione. Quattro di questi profili giocano in Serie A. Centrocampo Napoli, il sogno è Mainoo: ma occhio al colpo “italiano”. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore che maggiormente stuzzica le fantasie del Napoli è senza dubbio Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
