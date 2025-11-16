Napoli Basket sconfitto Brescia passa all' Alcott Arena trascinata dal duo Della Valle-Bilan

Napolitoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non riesce l'impresa al Napoli Basket, per la prima volta con la nuova denominazione Guerri, fresco title sponsor, contro la capolista Brescia all'Alcott Arena PalaBarbuto. La squadra di Cotelli conduce il match fin dal primo quarto, trascinata dal duo Della Valle-Bilan, autori rispettivamente di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

