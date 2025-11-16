Muore a 59 anni Todd Snider | il cantante americano era ricoverato per una polmonite

Todd Snider, cantante alt country americano è morto a 49 anni a causa di una polmonite: poche settimane fa aveva interrotto il tour a seguito di un'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Todd Snider è morto, il cantante aveva 59 anni: la polmonite atipica, l'aggressione e gli ultimi due anni infernali - Recentemente gli era stata diagnosticata una polmonite. Secondo msn.com

Addio a Todd Snider - È mancato all'età di 59 anni il cantautore Todd Snider: la notizia è stata confermata da Rolling Stone USA: era stato recentemente colpito da una polmonite. Scrive rockol.it