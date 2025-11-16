La decisione è arrivata. La Yamaha competerà con il motore V4 a partire dalla prossima stagione in MotoGP. La conferma è arrivata quest’oggi. Si chiude un’era quindi per la casa di Iwata che, dopo 429 GP, 125 vittorie, otto titoli piloti, sette titoli team, cinque costruttori e cinque Triple Crown, abbandona l’idea del quattro cilindri in linea. “ La decisione di adottare un motore V4 non è stata presa alla leggera. Come si può immaginare, il processo di sviluppo è stato lungo. Abbiamo analizzato ogni aspetto delle prestazioni, dall’accelerazione al comportamento in curva, e abbiamo concluso che questa configurazione offre le differenze che ci aspettavamo, quindi avremo il potenziale per tradurle in vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, la decisione della Yamaha: la scuderia di Iwata correrà col motore V4 nel 2026