Moto gp Bezzecchi in trionfo a Valencia | Andare in vacanza così mi dà tanta carica

Valencia, 16 novembre 2025 – Un grande finale di stagione per Marco Bezzecchi. L’Aprilia ha chiuso il 2025 con una doppietta a Valencia firmata dal Bez e da Raul Fernandez, primo e secondo, e in generale, mettendoci dentro Portimao, c’è stato un back to back che ha confermato una crescita esponenziale della RS-GP, oggi seconda forza del mondiale dietro la sola Desmosedici, forse con prospettive di poterne insidiare il primato nel 2026. Primo uno-due della carriera per Bezzecchi, che mai aveva vinto due gare di fila in Moto gp, e la doppia prova di forza Portimao-Valencia lo ha confermato come pilota più in forma della griglia con la moto più cresciuta della griglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bezzecchi in trionfo a Valencia: “Andare in vacanza così mi dà tanta carica”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#MotoGP | Partenza flop per Bezzecchi: "La moto non accelerava come avrebbe dovuto" Vai su X

Che Bezzecchi a Valencia! Il pilota Aprilia si prende la pole davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio Bagnaia fuori nel Q1 a causa di un problema alla moto #Bezzecchi #Valencia #DiGiannantonio #MotoGP #Bagnaia #CorrieredelloSport - facebook.com Vai su Facebook

Moto gp, Bezzecchi in trionfo a Valencia: “Andare in vacanza così mi dà tanta carica” - Doppietta Aprilia a Valencia con Bezzeccchi primo e Fernandez secondo, ma è una giornata storica per Marco che ha trovato il primo back to back della carriera. sport.quotidiano.net scrive

MotoGP: Bezzecchi trionfa a Valencia, doppietta Aprilia con Fernandez secondo, caduto Bagnaia - MotoGP: Bezzecchi trionfa a Valencia, doppietta Aprilia con Fernandez secondo, Di Giannantonio sul podio, caduto Bagnaia. Da blitzquotidiano.it

MotoGp, Bezzecchi trionfa a Valencia. Classifica finale: il romagnolo è terzo - Il pilota 27enne su Aprilia Racing ha dominato la gara che lo aveva visto partire in pole position. Come scrive rainews.it