Moto droni e gruppi segreti | l’assedio di Pokrovsk e la nuova tattica russa che cambia la guerra in Ucraina

(Adnkronos) – La battaglia per Pokrovsk segna una svolta nella guerra in Ucraina: la Russia avanza con tattiche completamente nuove, usando droni, piccoli gruppi d’assalto e mezzi improvvisati. Le forze ucraine, sempre più isolate, lottano per mantenere il controllo della città mentre le evacuazioni diventano impossibili e il fronte si restringe. Ecco cosa sta realmente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moto, droni e gruppi segreti: l’assedio di Pokrovsk e la nuova tattica russa che cambia la guerra in Ucraina

Altre letture consigliate

Putin dà la "caccia" ai civili con i suoi droni. La strategia del terrore russa a Kherson. L'inchiesta del Public Interest Journalism Lab. Di Viktoriia Balytska - facebook.com Vai su Facebook

Moto, droni e gruppi segreti: l'assedio di Pokrovsk e la nuova tattica russa che cambia la guerra in Ucraina - La battaglia per Pokrovsk rivela un drastico cambio di tattica russa: droni, piccoli gruppi d’assalto e mezzi improvvisati. Lo riporta adnkronos.com