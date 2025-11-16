Morto schiacciato dal trattore | Mohammed era padre di 3 figli

Bresciatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohammed Salifu, 43 anni, originario del Ghana, lavorava da una quindicina di anni nell’azienda agricola Le Due Querce Franciacorta, dove ha perso tragicamente la vita. Residente a Rodengo Saiano, Mohammed aveva lasciato la moglie e i tre figli nel suo paese d’origine, con il sogno di poterli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

morto schiacciato trattore mohammedIl trattore si ribalta e resta schiacciato, operaio di 43 anni morto in una cantina di Brescia - Un operaio di 43 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in una cantina in Franciacorta, vicino Brescia ... Secondo virgilio.it

morto schiacciato trattore mohammedSchiacciato dal trattore a Ome, la vittima doveva partire per il Ghana - Il titolare dell’azienda: «Voleva portare la famiglia qui» ... Riporta giornaledibrescia.it

morto schiacciato trattore mohammedMorto sul lavoro a Ome, l’Ebat: «Parco macchine da rinnovare» - La presidente Rossella Gazzaretti: «Prevenzione e vigilanza restano l’attività da favorire e potenziare» ... Si legge su giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Schiacciato Trattore Mohammed