Morto schiacciato dal trattore | Mohammed era padre di 3 figli

Mohammed Salifu, 43 anni, originario del Ghana, lavorava da una quindicina di anni nell’azienda agricola Le Due Querce Franciacorta, dove ha perso tragicamente la vita. Residente a Rodengo Saiano, Mohammed aveva lasciato la moglie e i tre figli nel suo paese d’origine, con il sogno di poterli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Schiacciato dal trattore a Ome, la vittima doveva partire per il Ghana - Il titolare dell’azienda: «Voleva portare la famiglia qui» ... Riporta giornaledibrescia.it

Morto sul lavoro a Ome, l’Ebat: «Parco macchine da rinnovare» - La presidente Rossella Gazzaretti: «Prevenzione e vigilanza restano l’attività da favorire e potenziare» ... Si legge su giornaledibrescia.it