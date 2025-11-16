Mondiali 2026 Italia travolta dalla Norvegia Gattuso | Chiediamo scusa
Che imbarcata. L'Italia illude nel primo tempo che chiude in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito, ma crolla poi nella ripresa sotto i colpi di Nusa, Haaland (doppietta) e Strand Larsen, uscendo battuta 4-1 a San Siro dalla Norvegia, dopo il 3-0 dell'andata. Con questo successo la Norvegia chiude al primo posto il gruppo I a punteggio pieno con 24 punti e si qualifica direttamente per il Mondiale del 2026, dopo un'assenza dal 1998, mentre gli azzurri di Gattuso dovranno giocarsi l'ultima possibilità ai playoff per non saltare il terzo Mondiale di fila. Gattuso per la sfida cambia formazione rispetto alla vittoria contro la Moldavia, con il rientro dal 1' della coppia Pio Esposito-Retegui in avanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Qualificazioni Mondiali, Qualificazioni Mondiali. Nusa riporta la partita in pari: Italia-Norvegia 1-1 Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano il conto al 63esimo - facebook.com Vai su Facebook
#Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli azzurri e come funzionano #SkySport Vai su X
Mondiali 2026, Italia travolta dalla Norvegia. Gattuso: "Chiediamo scusa" - L'Italia illude nel primo tempo che chiude in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito, ma crolla poi nella ripresa sotto i colpi ... Secondo iltempo.it
Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-4 - La Norvegia a San Siro travolge gli azzurri e si qualifica da prima nel girone a punteggio pieno, per l'Italia, ancora una volta, l'accesso ai Mondiali passerà dagli spareggi ... Riporta rtl.it
Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-4: Gattuso chiude con un ko, i Mondiali passeranno dai playoff - Esposito illude, nel secondo tempo l'uragano Haaland si abbatte sugli azzurri: giovedi il sorteggio degli spareggi ... Da msn.com