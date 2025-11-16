Mondiali 2026 Italia-Norvegia 1-4
22.43 Come previsto,Italia costretta al playoff. La Norvegia dilaga a S.Siro. Grande girata di Esposito su assist di Dimarco, all'11' gli azzurri passano. E Giocano un ottimo 1° tempo di fronte a una Norvegia svogliata.Non arriva,però, il raddoppio. La ripresa è tutt'altra musica. La verve dell'Italia si spegne, gli ospiti crescono. Nusa, in ombra nei primi 45', si inventa il gol del pari (63') complice una deviazione di Politano. Haaland va due volte a bersaglio in pochi secondi (78' e 80'), Larsen fa addirittura poker al 93'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
