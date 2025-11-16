Moggi lapidario | La Juventus ha un solo centrocampista La squadra non è fatta molto bene… La stoccata

Moggi lapidario: «La Juventus ha un solo centrocampista. La squadra non è fatta molto bene.». Le parole dell’ex dirigente bianconero. Quando parla Luciano Moggi, il mondo Juventus si ferma ad ascoltare. L’ex direttore generale bianconero, figura storica e mai banale del nostro calcio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto sulla situazione della Vecchia Signora. Con la sua consueta schiettezza, “Big Luciano” ha offerto una disamina lucida e pungente sul nuovo corso tecnico, tracciando una linea netta tra le capacità dell’allenatore e i limiti evidenti della rosa a sua disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi lapidario: «La Juventus ha un solo centrocampista. La squadra non è fatta molto bene…». La stoccata

Leggi anche questi approfondimenti

Tudor esonerato, Moggi: «La Juventus è malata grave, non fa più paura. Fossi un allenatore non accetterei la panchina» - L'esonero di Igor Tudor ha scosso l'ambiente Juve, a poche ore di distanza dalla sconfitta dell'Olimpico con la Lazio. Lo riporta ilmessaggero.it

Juventus, Moggi: 'Spalletti? È il migliore disponibile al momento' - Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato a Tuttomercatoweb del neo allenatore della Juventus Luciano Spalletti, sottolineando come il club bianconero abbia preso il migliore ... it.blastingnews.com scrive

Tudor esonerato, Zoff: "Da Juve ci si aspetta di più". Moggi: "Squadra malata grave" - Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha esonerato il tecnico croato dalla panchina della Juventus, una decisione nell'aria dopo la sconfitta ... adnkronos.com scrive