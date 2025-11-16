Modena bonus ai medici che prescrivono meno esami | è polemica
L'accordo tra Ausl e medici di base introduce incentivi legati alla riduzione delle prescrizioni specialistiche. FdI e FI chiedono alla Regione di prendere posizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
