Milano scontro violento tra due auto all' alba | morto 20enne
È morto il ragazzo di 20 anni coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto all'alba a Milano in viale Fulvio Testi. Il giovane, nato a Milano, era ricoverato nel reparto di neuro-rianimazione ed era a bordo del fuoristrada Mercedes classe G, che si è ribaltato dopo l'impatto con una Opel Corsa. Alla guida della Opel Corsa un 32enne originario di Napoli, risultato positivo al test che rileva la presenza di sostanze stupefacenti. Alla guida giovane senza patente. Al volante dell'altro mezzo, invece, un 20enne senza patente perché mai conseguita. Quest'ultimo aveva raccontato di essere sceso da un tram e aver prestato i primi soccorsi, giustificando così il suo essere sporco di sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
